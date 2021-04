Il Chelsea vuol far cassa per dare l’assalto a Lukaku. Tra le cessioni programmate c’è anche quella di Tomori

Nei piani del Chelsea c’è l’idea di regalarsi una grande punta, per completare l’opera di rafforzamento iniziata la scorsa estate. Serviranno più di 100 milioni di euro per piazzare il grande colpo. Non è un segreto che in cima alla lista dei desideri dei londinesi ci sia Romelu Lukaku. ‘Goal.com’, conferma l’interesse da parte del Chelsea per il centravanti dell’Inter, così come quello per Haaland.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’idea del club inglese sarebbe quella di finanziare il super acquisto, con la cessione dei tanti calciatori in esubero. Tra i nomi in cima alla lista c’è certamente Fikayo Tomori. Il difensore nato in Canada ha convinto il Milan, che per riscattarlo dovrà versare una cifra vicina ai 28 milioni di euro. L’acquisto da parte dei rossoneri è chiaramente legato all’accesso in Champions League. Servono i soldi della competizione europea più importante per finanziare Tomori.

LEGGI ANCHE >>> Crotone-Inter, “Non si allena”: è out, l’annuncio di Conte

Chelsea, la lunga lista degli addii

LEGGI ANCHE >>> Milan-Benevento, Pioli: “Non cerco colpevoli. Ibra è pronto. Futuro? Non ho dubbi!”

Il Chelsea spera che alla fine il calciatore venga riscattato ma Tomori non è l’unica che lascerà definitivamente Londra. La lista è lunga è comprende anche Abrahm, che potrebbe dire addio per 45 milioni di euro, e Ike Ugbo, che potrebbe fruttare altri 7 milioni di euro. Da capire, poi, se il Napoli deciderà di riscattare Bakayoko (difficile, ad oggi che ciò accada) ma non c. Futuro lontano dal Chelsea, infine, anche per Michy Batshuayi, Marco van Ginkel, Matt Miazga, Davide Zappacosta, Ross Barkley, Victor Moses, Danny Drinkwater e Kenedy.