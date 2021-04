L’Inter si appresta a vincere lo scudetto ma per i nerazzurri l’estate potrebbe essere caratterizzata da un addio eccellente

Lo spumante è in frigo, il conto alla rovescia è partito. Già questo fine settimana l’Inter potrebbe laurearsi campione d’Italia: una vittoria con il Crotone e un contemporaneo mancato successo dell’Atalanta contro il Sassuolo metterebbe fine ad un’attesa durata undici anni. Archiviato il capitolo tricolore, per la società nerazzurra arriverà il momento di progettare il futuro, partendo dalla posizione di Conte e dalle strategie sul mercato.

Ma per l’Inter potrebbe profilarsi anche un addio eccellente: quello di Giuseppe Marotta. Per l’amministratore delegato si è parlato di un ritorno alla Juventus, ma al di là di quel che sarà la sua destinazione futura, la separazione con la società potrebbe arrivare davvero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Marotta via: strappo con Zhang

Un addio che nascerebbe da uno strappo tra Marotta e il presidente Steven Zhang. A scriverlo è il portale ‘paolobargiggia.it’ spiegando che la proprietà non avrebbe gradito alcune mosse del dirigente, in particolare quelle relative a possibili nuovi ingressi in società. Per questo la sensazione di una rottura estiva è diventata più forte anche se non sono da escludere possibili riavvicinamenti tra le parti.

Ora la testa è tutta sul campo e la concentrazione per il passettino che manca per lo scudetto. Poi sarà tempo di progettare il futuro, in campo e fuori: in quello nerazzurro Marotta potrebbe non trovare spazio.