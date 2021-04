Calciomercato Atalanta, nel mirino Ellyes Skhiri del Colonia

L’Atalanta è sempre attenta ai talenti stranieri e potrebbe affondare il colpo per un centrocampista del Colonia nel calciomercato estivo

Attualmente impegnato nella lotta per non retrocedere dalla Bundesliga alla Zweite Liga con la maglia del Colonia, per Ellyes Skhiri potrebbe arrivare il salto nel campionato italiano e nella Champions League. L’Atalanta, che occupa momentaneamente il secondo posto nella classifica della Serie A, si sarebbe mossa in vista della prossima stagione. Secondo ‘transfermarkt.it’, sulle tracce del 25enne centrocampista della Nazionale tunisina, ma nato in Francia, ci sarebbero anche Siviglia, Lione e Chelsea. Legato al suo attuale club da un contratto valido fino al 30 giugno 2023, il suo cartellino è valutato intorno ai 6/7 milioni di euro: chiaramente, un’eventuale retrocessione del Colonia potrebbe far scendere ancora di più il prezzo. I bergamaschi osservano con attenzione la situazione.