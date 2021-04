Infortunio alla gamba destra per Dani Carvajal, il terzino finisce in anticipo la sua stagione e dovrebbe saltare anche l’Europeo

Brutte notizie in casa Real Madrid. Il club ha ufficializzato quelle che sono le condizioni di salute di Dani Carvajal. Il terzino ha ufficialmente concluso la sua stagione dopo aver rimediato un infortunio alla gamba destra, più precisamente al muscolo semimembranoso.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“Dopo i test effettuati oggi a Dani Carvajal da parte dei Servizi Medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio al muscolo semimembranoso della gamba destra. In attesa di evoluzione”.

L’infortunio però sarebbe piuttosto grave, tanto che ‘Mundo Deportivo’ sottolinea come il giocatore sarà costretto a saltare la fase finale di Euro 2020. A meno di un clamoroso recupero, sembra difficile che Luis Enrique possa contare su di lui per quanto riguarda la spedizione della Spagna ai campionati continentali. Una brutta tegola dunque per il ct delle furie rosse, che non potrà fare a meno di un giocatore di grande esperienza come il terzino classe 1992.