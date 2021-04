Milan, Dalot: “Più forti con Ibra. Ecco il suo messaggio”

Le parole di Diogo Dalot in vista del match contro il Benevento di sabato prossimo. Il Milan è chiamato a rialzare la testa ed è pronto a farlo con Zlatan Ibrahimovic

Il Milan è chiamato a rialzare la testa per continuare ad inseguire il sogno Champions League. I rossoneri devono ritrovare la solidità difensiva persa nelle ultime partite. Diogo Dalot, con il ritorno di Calabria, si è accomodato nuovamente in panchina ma è pronto a dare una mano a partita in corso. Testa e cuore al Benevento per i rossoneri, la Lazio è ormai il passato: “L’ultimo match non è stato il più bello della stagione ma il calcio ti dà subito la possibilità di pensare all prossima partita – afferma ai microfoni di Sportmediaset -. Abbiamo l’opportunità di rialzarci e giocare una partita diversa da quella contro la Lazio”.

Milan, torna Ibrahimovic

La notizia più importante della settimana è certamente il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, che da martedì si allena con il resto del gruppo. Un recupero fondamentale, dentro e fuori dal campo: “La squadra con Ibra è sempre più forte – prosegue Dalot -. In questo momento dobbiamo continuare e credere nel nostro lavoro e avere fiducia in noi stessi. Questo è il messaggio che lui ci sta trasmettendo”.