Voti e tabellino del primo tempo di Manchester United-Roma, match valido per la semifinale di andata dell’Europa League 2020/21

Risultato clamoroso a Old Trafford dopo i primi 50 minuti di gioco. All’intervallo la Roma è in vantaggio in casa del Manchester United, con i giallorossi addirittura in rimonta e costretta a fare tre cambi per infortunio (out Veretout, Pau Lopez e Spinazzola). Dzeko e Pellegrini superstar assolute per gol, assist e prestazione. Ibanez l’unica vera nota stonata, nello United sono praticamente tutte.

Manchester United De Gea 6 Wan-Bissaka 5,5 Lindelof 5,5 Maguire 5,5 Shaw 5 McTominay 5 Fred 5,5 Rashford 5 Bruno Fernandes 6 Pogba 5 Cavani 5 All. Solskjaer 5

Roma Pau Lopez 6. Dal 28′ Mirante 6 Smalling 7 Cristante 6 Ibanez 5 Karsdorp 6,5 Diawara 6 Veretout sv Dal 5′ Villar 6 Spinazzola 6,5. Dal 37′ Bruno Peres sv Pellegrini 7 Mkhitaryan 6,5 Dzeko 7,5 All. Fonseca 7