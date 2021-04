Manchester United-Roma, Fonseca: “Io primo responsabile. Sul futuro…”

Paulo Fonseca ha commentato la pesantissima sconfitta dell’Old Trafford nell’andata della semifinale di Europa League contro lo United

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha commentato così il pesante ko di 'Old Trafford'. Ecco le sue dichiarazioni.

SECONDO TEMPO – “È una sconfitta pesante. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma non abbiamo resistito nel secondo. Siamo stati condizionati anche dagli infortuni, è successo di tutto in una sola partita. È stato un secondo tempo molto difficile”.

CROLLO – “È difficile spiegare dopo un primo tempo così. Siamo rientrati senza aggressività, lasciando molto spazio. Dopo il terzo gol la squadra non ha avuto la forza mentale per essere equilibrata. È molto difficile giocare contro una squadra come il Manchester senza poter sfruttare i cambi”.

PERCORSO – “È positivo arrivare in semifinale e fare questo primo tempo contro lo United, dimostra che la squadra può lottare. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato tutto”.

FUTURO – “Sono il responsabile principale, sono qui per assumermi tutte le responsabilità. Non voglio alibi e il primo responsabile sono io. In questo momento è difficile parlare di futuro, ne parleremo. Dobbiamo essere equilibrati, non è il momento giusto per parlarne”.