Calciomercato.it vi offre in tempo reale Villarreal-Arsenal, semifinale di andata dell’Europa League

Dopo una splendida cavalcata europea, Unai Emery è pronto a sfidare il suo passato per conquistarsi il pass per la finale. Andata delle semifinali di Europa League, Villarreal-Arsenal pone il tecnico spagnolo di fronte al proprio passato. Un capitolo chiuso in maniera burrascosa, che il trainer 49enne vuole vendicare con una prestazione convincente. Arteta, dal canto suo, deve riscattare in Europa il pessimo rendimento in Premier League, dove i Gunners occupano il decimo posto in classifica, a nove punti di distanza dalla zona Europa League. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.