CMIT TV | Calciomercato Roma, Nerozzi: "Per Allegri era fatta"

Il giornalista Massimiliano Nerozzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CMIT TV sulla situazione di Allegri e l’interessamento della Roma

Massimiliano Nerozzi, giornalista de ‘Il Corriere della Sera’, ha parlato ai microfoni di CMIT TV. Il giornalista si è soffermato soprattutto sul futuro di Massimiliano Allegri, finito nel mirino della Juventus dopo i contatti avuti con la Roma. Di seguito, le sue parole: “E’ stato molto vicino alla Roma fino a un mese e mezzo fa. Era tutto fatto, lui aveva chiesto la supervisione tecnica sulle squadre Under, poi a un certo punto si è aperta la possibilità di andare da un’altra parte. Non mi sembra ci siano responsabilità della Roma, che ha fatto di tutto per accontentarlo”. Una notizia che conferma quanto detto su Calciomercato.it nei mesi scorsi.









Roma, la classifica non ha influito su Allegri

Nerozzi a CMIT TV si è poi soffermato sulla classifica della Roma, che non ha influito sulla sua scelta. Il valzer di panchina della Serie A va comunque definendosi, con Spalletti e Sarri. Di seguito, le parole del giornalista: “Secondo me non ha influito la classifica, era d’accordo su tante cose. Era molto avanti Allegri, da quel che si è capito ora ci andrà Sarri. Banalmente penso che ad Allegri sia stata prefigurata la chance di allenare una squadra che lui possa giudicare migliore rispetto alla Roma, per progetto e prospettive, oltre che giocatori. E comunque non sarebbe andato in una provinciale, visto che la Roma ha il terzo ingaggio della Serie A”.