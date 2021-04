Bomba dalla Spagna: contatto telefonico tra il big di Serie A e Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid che il calciatore ha lasciato due estati fa a titolo definitivo

Ha telefonato a Zidane perché vuole tornare al Real Madrid. ‘Don Balon’ sgancia una vera e propria bomba di calciomercato. I protagonisti sono due, anzi tre: naturalmente ‘Zizou’, il Milan e un calciatore rossonero con un passato nelle file delle ‘Merengues’. Non Brahim Diaz, che in rossonero è giunto l’estate scorsa proprio dal Real ma con la semplice formula del prestito, bensì Theo Hernandez che invece il Madrid lo ha lasciato due estati fa e a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: telefonata a Zidane, Theo Hernandez desidera tornare al Real

E’ stato dunque Theo Hernandez, secondo il portale spagnolo, ad aver telefonato Zidane per manifestargli il suo desiderio di tornare al Real Madrid. Il terzino francese sta bene a Milano e al Milan, dove è esploso definitivamente, ma il ‘richiamo’ del suo ex club, di uno dei migliori club al mondo se non il migliore in assoluto ha preso in lui il sopravvento. La società di Elliott non vuole privarsene, ma se la squadra di Pioli dovesse fallire la qualificazione alla Champions un ‘sacrificio’ sul mercato non andrebbe affatto escluso. Magari proprio quello del 23enne, la cui valutazione raggiunge sicuramente i 50 milioni di euro.