Calciomercato Juventus, doppia richiesta di Sarri per la Roma

La Juventus potrebbe ricevere una doppia richiesta per i suoi giocatori dalla Roma dopo l’eventuale arrivo di Maurizio Sarri

Il futuro di Maurizio Sarri potrebbe seriamente essere alla Roma, con l’ex allenatore di Napoli e Juventus che chiederebbe l’acquisto di Milik. E il polacco non è l’unico dei calciatori allenati dal tecnico che potrebbero raggiungerlo a Trigoria. Anche due elementi di proprietà della Juventus potrebbero raggiungere Sarri a Roma.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Nerozzi: “Allegri in pole. Ronaldo ha un’escape”

Juventus, Sarri chiede due giocatori per la Roma

Secondo quanto riferito da ‘LBDV‘, infatti, Sarri avrebbe già incontrato Tiago Pinto per parlare dei prossimi colpi di mercato della Roma. Nel mirino dell’allenatore ci sarebbero infatti due suoi ‘fedelissimi’ dei tempi della Juve, ovvero Juan Cuadrado e Douglas Costa. Per l’esterno colombiano l’operazione sembra essere molto difficile, anche perché club e allenatore puntano molto su di lui ed è stato uno dei migliori della stagione. La trattativa per Douglas Costa, invece, ha più possibilità di andare in porto visto che tornerà dal Bayern Monaco e lascerà nuovamente Torino.