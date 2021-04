Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus sembra segnato. Si pensa al ritorno di Allegri ma arrivano novità a riguardo

La Juventus è in piena lotta per un posto tra le prime quattro in Serie A, con la posizione di Pirlo che a questo punto appare sempre più incerta. Il giovane tecnico italiano rischia infatti di concludere già a fine stagione la sua avventura in panchina, a causa di un’annata certamente deludente sotto ogni punto di vista. Al suo posto si pensa al grande ritorno di Massimiliano Allegri. Sono passati ormai quasi due anni dall’ultima volta che il tecnico livornese si è seduto per l’ultima volta sulla panchina di un club, ed ora sembra pronto ad intraprendere una nuova avventura.

Graziano Campi però a ‘Top Calcio 24’ tira il freno sulla trattativa tra Allegri e la Juventus: “Non credo che Allegri torni alla Juve: io pensavo che lo avrebbero annunciato lunedì o martedì, invece è tutto fermo. Qualcosa si è bloccato. Se non prendi subito un allenatore disponibile, vuol dire che non c’è piena fiducia in lui”. Si complicherebbe quindi per ora il possibile ritorno alla Juventus di Allegri, il cui futuro resta ancora tutto da decifrare.