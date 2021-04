Calciomercato Juventus e Inter, maxi scambio e doppio KO

Due operazioni già complicate in attacco, rischiano di saltare definitivamente per Inter e Juventus

In piena crisi pandemica, anche il calcio deve fare i conti con risorse economiche ridimensionate e la prossima sessione di calciomercato sarà ancora una volta caratterizzata da operazioni in prestito e scambi. Una logica cui non potranno sottrarsi nemmeno i grandi club, compresi Inter, Juventus, Barcellona e Psg. Quattro nomi scelti non a caso, visto che l’ultima indiscrezione proveniente dalla Spagna coinvolge proprio le squadre in questione. Mentre venivano rilanciate le voci su un nuovo affondo della dirigenza francese per Messi, altri rumors hanno riportate in auge i rumors circa il potenziale ritorno in blaugrana di Neymar.

Calciomercato Inter e Juve, mega scambio per Dembele e Griezmann

Per quanto riguarda il brasiliano, secondo ‘fichajes.net’ ci sarebbe stata un’apertura da parte del club parigino. Per lasciar andare l’ex Santos, Leonardo avrebbe chiesto in cambio i cartellini di Dembele e Griezmann. Una trattativa clamorosa che, se dovesse andare in porto, metterebbe fuori dai giochi bianconeri e nerazzurri, accostati gli uni ad entrambi i calciatori e gli altri solamente all’ex Atletico Madrid. Di recente, si era anche tornato a parlare di un potenziale scambio tra Barcellona e Juve, con Dybala destinato a sbarcare in Catalogna.