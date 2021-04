Manchester United-Roma, Fonseca: “Gara fondamentale. Tifosi ci motivano”

In vista della gara d’andata delle semifinali di Europa League tra Roma e Manchester United, Fonseca ha parlato in conferenza stampa

Vigilia di andata della gara di Europa League contro il Manchester United, valevole per le semifinali. I Red Devils all’Old Trafford attendono la Roma di Paulo Fonseca, che in conferenza stampa ha presentato l’importante gara, crocevia di una stagione che in campionato sta riscontrando non poche difficoltà. “Per noi è una partita importantissima. Non sempre si arriva in una semifinale e capiamo l’importanza del momento. Abbiamo visto i nostri tifosi ed è importante questo sostegno. Vogliamo lottare per loro e per il club”.

Fonseca: “Gara fondamentale. Tifosi ci motivano”

Fonseca fa ancora la conta degli indisponibili: “Abbiamo preparato bene la partita e affrontiamo la favorita per la vittoria finale. Ho parlato con Smalling e Mkhitaryan: hanno giocato qui e hanno esperienza in campo internazionale. Rispettiamo il Manchester, ma noi siamo ambiziosi. Non abbiamo Mancini, ma ho fiducia in chi ho a disposizione. La questione difensiva non riguarda solo i centrali, ma tutta la squadra e siamo preparati”.

Fuori Trigoria si sono presentati i tifosi: “Penso sia molto importante per noi sentire il loro sostegno. Ci dà una motivazione in più. In questo momento tutti noi capiamo l’importanza di questa gara e siamo molto motivati”.