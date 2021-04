Problema fisico più grave del previsto: il calciatore non tornerà in campo prima della prossima stagione

Un’altra stagione da dimenticare, ancora troppi infortuni e poche gioie in campo. Douglas Costa fa i conti ancora una volta con i problemi fisici. L’esterno brasiliano, in prestito al Bayern Monaco dalla Juventus, ha già terminato la sua stagione. Secondo quanto riferisce ‘kicker.de’, il problema al metatarso del piede destro è risultato essere più grave del previsto ed è improbabile un suo ritorno in campo prima del termine del campionato.

Se fossero confermate queste anticipazioni, il 30enne terminerebbe in anticipo la sua seconda esperienza al Bayern visto che il club tedesco non ha intenzione di riscattarlo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Douglas Costa: stagione finita

Douglas Costa è fermo da febbraio e in stagione ha collezionato appena venti presenze e un gol. Di oggi la notizia del prolungarsi dell’assenza: l’infortunio gli impedirà di scendere in campo in questa stagione. A fine campionato, l’ormai scontato ritorno alla Juventus, probabilmente soltanto di passaggio prima di un altro trasferimento.

Per Douglas Costa si era parlato di Gremio, ma la pista che porta in Brasile si è raffreddata. Interessi ci sono anche in Premier League ma resta da vedere chi vorrà accollarsi il costo del trasferimento per un calciatore fermo almeno per quattro mesi.