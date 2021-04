DIRETTA Champions League, Psg-Manchester City | Formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Parco dei Principi’ tra le squadre di Pochettino e Guardiola in tempo reale

Il Paris Saint-Germain affronta il Manchester City in una partita valida come andata della seconda semifinale di Champions League. I francesi allenati da Pochettino hanno eliminato il Barcellona ed i campioni in carica del Bayern Monaco nei turni precedenti e vogliono tornare in finale come l’anno scorso. Gli inglesi guidati da Guardiola, invece, hanno superato il Borussia Monchengladbach agli ottavi e il Borussia Dortmund ai quarti e vanno a caccia della prima finalissima della loro storia. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Parco dei Principi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Paredes, Gueye; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva