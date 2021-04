Calciomercato Napoli, futuro Bakayoko | L’agente: “Felice qui, ma dipende”

L’agente di Bakayoko ha fatto il punto sul futuro del centrocampista di proprietà del Chelsea ma in prestito al Napoli

Reduce da un bellissimo gol nella gara vinta dal Napoli contro il Torino, Tiémoué Bakayoko non ha certezze sul suo futuro. Il fratello e agente Abdoulaye Bakayoko, ha fatto il punto su cosa potrà accadere nei prossimi mesi: “Non so quale sarà il suo futuro, se potrà rimanere in azzurro o meno – spiega a ‘Calcio Napoli 24 Live’ su ‘CalcioNapoli24 TV’ – In caso di Champions League le cose potrebbero cambiare, certamente: lui vuole giocarla, dipenderà anche dal Napoli se vorrà tenerlo o meno. Non c’è un riscatto obbligatorio, dipenderà anche dalle possibilità economiche del Napoli”.

Il fratello-agente ha proseguito la sua disamina: “È molto felice di giocare per il Napoli. La sua volontà, benché si trovi bene in azzurro, dipenderà da ciò che vorrà fare il Napoli con il Chelsea, prima di poter esprimere la sua opinione in merito”.