Calciomercato, Messi-PSG | Koeman esce allo scoperto!

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha commentato le ultime indiscrezioni riguardo al futuro di Messi. Le sue dichiarazioni

Nuovi rumors sul futuro di Leo Messi, riguardanti una maxi offerta da parte del PSG. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del recupero tra il suo Barcellona e il Granada, Ronald Koeman ha commentato così le ultime indiscrezioni di calciomercato: “Preoccupato per le voci sull’offerta del PSG a Messi? Non mi interessano, perché in primo luogo non so se sia vero. Secondo, spero che Leo continui con noi”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il tecnico del Barça ha poi concluso: “La sua carriera deve chiudersi qui, perché è stato qui tutta la sua vita. Non mi interessa cosa è venuto fuori. Quello che può succedere a fine stagione lo vedremo poi. Non mi interessa oggi”. Il futuro di Messi è insomma ancora tutto da scrivere.