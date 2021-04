Niente Juventus per Hans Flick. Il tecnico che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco è pronto a legarsi alla Nazionale tedesca

Hans Flick a fine stagione lascerà il Bayern Monaco per far spazio a Julian Nagelsmann, che ha firmato un contratto fino al al 30 giugno 2026. L’attuale tecnico dei bavaresi nei giorni scorsi è stato accostato con insistenza alla panchina della Juventus. Voci insistenti provenienti della Germania, che non hanno però trovato conferme.

Calciomercato | Flick prende il posto di Low

Nel futuro di Flick, infatti, dovrebbe essere la Nazionale tedesca, che dopo 15 anni saluterà Joachim Low, al termine del prossimo campionato europeo. Come riporta ‘Münchner Abendzeitung’, non è chiaro, però, se Flick risulti ancora sotto contratto con il Bayern Monaco ma la Federazione tedesco e il club bavarese sarebbero pronti a raggiungere comunque un accordo: il Bayern darebbe il via libera a Flick in cambio del ricavato di un test match della Germania, quando chiaramente torneranno i tifosi allo stadio.