Il Real Madrid è pronto a privarsi di Raphael Varane. La cessione del difensore francese, che piace tanto anche alla Juventus, aiuterebbe a finanziare il prossimo calciomercato. L’obiettivo di Florentino Perez continua ad essere l’acquisto di uno tra Mbappe e Haaland

Raphael Varane in estate potrebbe davvero cambiare aria. Il difensore ha un contratto con il Real Madrid in scadenza il 30 giugno 2022. Appare evidente, che senza un prolungamento, l’addio al termine della stagione sarebbe inevitabile. Per il centrale francese i blancos chiedono ben 80 milioni di euro. Una cifra importante, che servirebbe a finanziare il prossimo calciomercato che ha in mente Florentino Perez. Andrà capito, però, chi è disposto a versare nelle casse del Real quella cifra, in un momento complicato per tutti.

Calciomercato Juventus, Psg in prima linea per Varane

Sul giocatore c’è l’interesse della Juventus. I bianconeri, però, senza una cessione eccellente, come potrebbe essere quella di de Ligt, difficilmente potrebbero mettere sul piatto un’offerta simile. Varane piace tanto anche in Inghilterra, a Chelsea e Manchester United ma la pista più percorribile potrebbe essere un’altra, quella francese.

Il Psg – come riporta AS – vorrebbe acquistare Varane per farlo giocare con Marquinhos e Kimpembe. E’ evidente che un approdo sotto la Torre Eiffel del difensore, potrebbe favorire l’arrivo al Real di Mbappe. Si tratterebbe di due trattative separate ma in qualche modo correlate. I soldi incassati per Varane servirebbero, infatti, a raggiungere il sogno di Perez per l’attacco ma se non fosse possibile si virerebbe su Haaland.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo in attesa

Ad osservare la situazione c’è certamente Cristiano Ronaldo, che vorrebbe lasciare la Juventus, per cercare di vincere altrove. Il suo sogno sarebbe quello di tornare al Real, che però, per il momento, come raccontato, ha altre idee per il suo attacco. Un addio di Mbappe potrebbe però spalancargli le porte del Psg.