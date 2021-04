Harry Kane riceve il premio come miglior calciatore dell’anno e parla anche del suo futuro e delle sue ambizioni: le parole dell’inglese aprono ad un trasferimento

Harry Kane ha le idee chiare sul futuro. L’attaccante inglese ha parlato a ‘Sky Sports’ ricevendo il premio come miglior calciatore dell’anno in Premier League ai London Football Award. Il calciatore ha definito deludente la stagione del Tottenham e ribadito la sua voglia di stare in una squadra capace di vincere trofei. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il 29enne ha spiegato: “I premi individuali sono fantastici: quando guarderò indietro alla fine della mia carriera, sono cose che rimarranno e analizzerò di più, ma in questo momento l’obiettivo come calciatore è vincere”. Una sorta di messaggio al Tottenham: “Voglio vincere i trofei più importanti che ci sono e non lo stiamo facendo”. Questa potrebbe essere l’estate dell’addio agli ‘Spurs’: il Manchester City, alla ricerca di un bomber, ci pensa, come potrebbero tornare di moda le voci sulla Juventus, magari in uno scambio con Paulo Dybala.