Il futuro del bomber potrebbe essere in Italia visto che probabilmente non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. Possibile ritorno di fiamma per Juventus e Inter

Juventus e Inter, ma occhio anche alla Roma con l’arrivo di Sarri (lo ha già allenato in quel di Londra) e se dovesse davvero andar via Dzeko, sono ancora alla ricerca di un centravanti. I bianconeri di un vero e proprio titolare del ruolo, i nerazzurri invece di una alternativa a Romelu Lukaku. Per entrambe occhio al ritorno di fiamma, ritorno di fiamma per Olivier Giroud il cui contratto col Chelsea terminerà fra soli due mesi.

Calciomercato Juventus e Inter, ‘occasione’ Giroud: le ultime

Stando a ‘goal.com’, il club londinese è propenso ad aprire un dialogo per il rinnovo, anche se non intende andare oltre un anno, quindi oltre la scadenza di giugno 2022. Inoltre i ‘Blues’ se lo terrebbero sempre con un ruolo di comprimario… Ecco perché il prolungamento è improbabile: il 34enne di Chambery, autore quest’anno di 11 gol in 27 partite, sta valutando concretamente l’addio. L’addio a zero che potrebbe davvero ingolosire sia Juventus che Inter. In particolare i nerazzurri, visto che Conte – se dovesse rimanere – vuole stavolta essere ‘accontentato’ in attacco con l’acquisto di un vice Lukaku.