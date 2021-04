Calciomercato Juventus, ritorno Allegri | Arriva l'indizio social

Il futuro di Pirlo sulla panchina della Juventus è in bilico: intanto, arriva l’indizio social sul possibile ritorno di Allegri

In questo rush finale la Juventus si gioca l’accesso alla prossima Champions League ed il calendario non sorride certamente ai bianconeri. Il futuro di Andrea Pirlo, poi, potrebbe essere segnato in ogni caso: la prima stagione da allenatore dell’ex regista è stata al di sotto delle aspettative e potrebbe costargli la conferma per la prossima stagione. Fra i nomi per i possibili sostituti, in caso di separazione, continua ad esserci anche quello di Massimiliano Allegri. Intanto, arriva possibile un’indizio social sul futuro del tecnico livornese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, torna Allegri | L’indizio social del suo tattico

In attesa di conoscere come finirà la stagione la Juventus, potrebbe essere arrivato un indizio social sul futuro di Massimiliano Allegri. Sul profilo ‘Instagram’ di Aldo Dolcetti, storico tattico del tecnico toscano, è spuntato l’ultimo disegno del collaboratore di Allegri: curiosamente, raffigurava una zebra. Questo ha fatto subito scatenare il tam-tam tra i tifosi bianconeri, per un eventuale ritorno di Max in panchina. Come raccontato su queste pagine, per completezza di informazione, Allegri è coinvolto nell’intreccio Roma-Sarri. Il suo futuro, però, potrebbe dipendere dalla chiamata di Andrea Agnelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da aldo dolcetti (@a_dolcetti)

È ancora tutto da scrivere il destino della panchina bianconera, soprattutto perché non è ancora certa la presenza della Juventus nella prossima Champions League. In caso di addio di Andrea Pirlo, poi, Allegri non è l’unico allenatore associato a ‘Madama’ per la prossima stagione. L’eventuale casting, in effetti, potrebbe coinvolgere sia allenatori italiani che tecnici stranieri.