Gli utenti Twitter di Calciomercato.it, che hanno preso parte al sondaggio, sul dopo Pirlo, hanno votato per Massimiliano Allegri. E’ il toscano il prescelto per la panchina. Ecco i risultati

Nessun dubbio, è Massimiliano Allegri il preferito per il dopo Andrea Pirlo. La panchina dell’ex centrocampista continua ad essere in bilico e un mancato approdo in Champions League, significherebbe addio certo alla Juventus.

Gli utenti Twitter di Calciomercato.it, chiamati a scegliere il profilo preferito per la panchina bianconera, in caso di allontanamento di Pirlo, non hanno avuto dubbi: Allegri ha ottenuto il 42,5% dei consensi, precedendo Zinedine Zidane, fermatosi al 30,7%. Stacatissimi Simone Inzaghi (18.1%) e Roberto Mancini (8,7%)