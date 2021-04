Calciomercato Barcellona, pericolo Messi | Offerta irraggiungibile del PSG

La permanenza di Messi a Barcellona è ancora in bilico: il PSG avrebbe presentato all’argentino un’offerta irraggiungibile

Il tormentone dell’estate scorsa è stato, certamente, il possibile addio di Messi al Barcellona. Dopo l’ormai noto burofax inviato dalla ‘Pulga’ al club catalano la separazione sembrava inevitabile, ma poi tutto è cambiato ed è rimasto ancora in blaugrana. Il suo contratto con il Barcellona, però, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e non ci sarebbe stato ancora nessun contatto con il club catalano per discutere di rinnovo. Al momento, infatti, Messi è concentrato sul campo e sulla lotta per vincere la Liga: il suo futuro, poi, è totalmente nelle sue mani. Dalla Spagna, in questo senso, arrivano importanti novità. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Barcellona, Messi valuta l’addio | Super offerta del PSG

Secondo quanto rivelato da ‘Mundo Deportivo’, nel futuro di Lionel Messi potrebbe esserci il PSG. Il club parigino, infatti, avrebbe già presentato un’offerta al numero ’10’ argentino che considera irraggiungibile dal Barcellona. Leonardo avrebbe confezionato un biennale, con opzione per il terzo anno, per convincere Messi a raggiungere Di Maria e Paredes sotto la Tour Eiffel. La volontà del PSG sarebbe quella di rinnovare il contratto a Neymar e riformare l’asse costituito dal brasiliano e dall’argentino per dare l’assalto alla Champions League. L’eventuale arrivo di Messi al PSG, come raccontato su Calciomercato.it a più riprese, potrebbe rappresentare un assist per Mbappé al Real Madrid. Intanto, però, si prospetta un’altra estate infuocata intorno al nome di Lionel Messi.