Serie A, giudice sportivo: otto squalificati, out anche Acerbi e Mandragora

Il giudice sportivo ha sanzionato per un turno otto giocatori che salteranno così la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A

Sono otto i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le gare giocate, valide per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Due importanti defezioni per il Torino di Davide Nicola, mentre Simone Inzaghi dovrà fare a meno del punto fermo difensivo. Ecco la lista degli squalificati, tutti per una giornata: Mandragora (Torino), Schouten (Bologna) espulsi dal campo. Erano in diffida, invece, Acerbi (Lazio), Ceccherini (Verona), Marin (Cagliari), Musso (Udinese), Pandev (Genoa), Verdi (Torino).