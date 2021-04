Archiviato il KO di campionato contro il Cagliari, la Roma giovedì sera sarà di scena a Manchester per l’andata delle semifinali di Europa League. Parla Dzeko

La Roma giovedì sera scenderà in campo ad Old Trafford contro il Manchester United per l’andata delle semifinali di Europa League. I giallorossi si sono conquistati il doppio confronto con i ‘Red Devils’ dopo aver superato nel turno precedente l’Ajax di ten Hag. Sfida dal sapore particolare per Edin Dzeko che ai microfoni del sito ufficiale della ‘UEFA’ ha parlato del suo ritorno a Manchester: “Il mio primo gol all’Old Trafford contro il Manchester United non lo dimenticherò mai, anche perché è stato il primo gol della partita, il mio primo gol in UEFA Champions League e la mia prima partita in uno degli più importanti stadi del mondo. Non sono più tornato a Manchester da quando ho lasciato il City sei anni fa. Sarà una partita speciale per me visto che fino a qualche anno fa era un derby. Le partite europee, soprattutto contro avversari di questo calibro, sono speciali”.

Dzeko si è quindi concentrato sulla fase finale dell’Europa League: “Non capita tutti i giorni di giocare semifinali. Conosciamo la loro forza. Il Manchester United parte certamente favorito, ma il fatto stesso di essere arrivati in semifinale ci dà il diritto di crederci. Sappiamo che anche noi abbiamo qualità ma innanzitutto dobbiamo giocare da squadra. Poi, nel calcio tutto è possibile. Quando giochi una semifinale, [sollevare la coppa] è certamente l’obiettivo finale. Forse, all’inizio dell’Europa League non pensi così a lungo termine, ma quando sei così vicino, vincere è indubbiamente l’obiettivo. Davanti a noi abbiamo uno degli avversari più forti degli ultimi 20 anni del calcio europeo, e non sarà affatto facile. Ne siamo consapevoli, ma non dobbiamo avere paura. Tutto è possibile”.