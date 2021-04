Real Madrid-Chelsea, Tuchel: “Nel primo tempo potevamo segnare di più”

Al termine di Real Madrid-Chelsea, il tecnico dei ‘Blues’ Tuchel commenta con un po’ di rammarico l’1-1 finale

Il Chelsea porta a casa un 1-1 positivo dalla trasferta in casa del Real Madrid nell’andata delle semifinali di Champions League. Ma la prestazione lascia un pizzico di amaro in bocca nel tecnico dei ‘Blues’ Tuchel: “Penso meritassimo di vincere, soprattutto nel primo tempo – ha dichiarato a ‘Sky Sport’ – Nel secondo abbiamo patito un po’ di stanchezza e la partita è stata più equilibrata. Due giorni di riposo appena in mezzo a due trasferte non ci hanno permesso di recuperare al meglio”

“Deluso? Un po’ sì, potevamo sfruttare meglio alcune situazioni ad inizio partita e trovarci anche sul due o tre a zero, ma abbiamo imposto un buon ritmo al Real Madrid – ha proseguito – Abbiamo più giorni di riposo adesso per poter preparare bene il ritorno. Mi aspetto la stessa partita, giocheremo per vincere”.