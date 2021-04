Lazio-Milan, Immobile: “Donnarumma è un fenomeno, parata strepitosa”

Ciro Immobile si presenta davanti alle telecamere dopo la vittoria della sua Lazio contro il Milan per 3-0

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato dopo la vittoria contro il Milan per 3-0, in cui è anche andato in gol. Il centravanti della nazionale italiana, ai microfoni di ‘Sky Sport‘, ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma: “E’ un fenomeno, per fargli un pallonetto devi essere davvero molto preciso. Strepitosa la sua parata nel primo tempo”. Il portiere è finito nel mirino dei social dopo i sorrisi nel postpartita.

Immobile ha poi parlato della sua Lazio: “Per noi era l’ultima chance, affrontavamo una squadra che sta facendo un grande campionato. Vogliamo giocarcela fino alla fine per la Champions League, non molliamo, c’è ancora una speranza“. Chiusura su Correa: “Sono soddisfatto e orgoglioso. Giochiamo insieme da tanto, ci stiamo completando e questo vale anche per gli altri”.