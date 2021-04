Tra i problemi della Juventus attuale spicca anche Paulo Dybala, che non sta offrendo prestazioni convincenti. Attacco diretto di Massimo Mauro

La corsa Champions League si infiamma ulteriormente con i successi di Atalanta, Lazio e Napoli e gli stop di Juventus (pari a Firenze) e del Milan, andato KO a Roma con i biancocelesti. Cinque squadre per tre posti in un rush finale dal quale potrebbero dipendere i destini di diversi protagonisti. La situazione non sorride soprattutto alla squadra di Pirlo, apparsa lenta e prevedibile anche contro la Fiorentina, e gravata da uno dei calendari più complessi da qui alla fine. Tra i peggiori, dal punto di vista dei singoli, c’è anche Paulo Dybala, sostituito già all’intervallo nella sfida del ‘Franchi’ da Alvaro Morata poi andato in gol pochi istanti dopo il suo ingresso. L’argentino sembra fuori condizione e non riesce ad incidere come vorrebbe.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo dal Real Madrid | Lo convince Morata

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cinque club stranieri su Buffon | Decisione in arrivo!

Juventus, Mauro all’attacco: “Dybala passeggia in campo”

La nuova flessione di rendimento di Paulo Dybala non è passata sottotraccia, e Massimo Mauro ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ è andato all’attacco: “Deve mettersi in forma fisica, perché passeggia per il campo. Un centrocampista può andare piano, e infatti io ero lento ma giocavo, ma un attaccante di questo livello non può andare a due all’ora. L’abbiamo visto in altre condizioni, ora o riprende la forma fisica oppure non è utile: la qualità deve essere supportata dalle gambe. A quella velocità non può fare niente”.