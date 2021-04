La presidenza di Andrea Agnelli è più in bilico che mai, intanto Evelina Christillin rivela: “Con la Juventus è un amore totale”

Dopo nove scudetti consecutivi, la Juventus sta vivendo il peggior momento della gestione Andrea Agnelli. La scelta di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, da imputare in primis al presidente bianconero, non ha pagato e non ha portato al decimo scudetto consecutivo. Inoltre, Agnelli è stato fra i massimi protagonisti del caos Superlega: il numero uno bianconero, insieme a Florentino Perez, è stato tra i principali fautori della nuova competizione europea e dello scontro con la UEFA. Ora la sua presidenze sembra essere più in bilico che mai. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Christillin: “Io presidente? Notizia infondata. Continuerà Andrea Agnelli”

In un’intervista al ‘Fatto Quotidiano’, Evelina Christillin ha parlato delle voci che la vedono come nuovo presidente della Juventus: “È una notizia infondata e già smentita più volte. Non ho ricevuto nessuna chiamata e penso che Andrea continuerà a ricoprire la sua carica”. La manager, che fu presidente del Comitato promotore Torino 2006 per le Olimpiadi invernali, ha però ammesso che questa indiscrezione le fa un certo effetto: “Con la Juve è un amore totale, infinito e inesauribile. Già solo il fatto di essere inserita tra le ipotesi, per me è un grande orgoglio”.