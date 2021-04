Le ultime sull’Inter hanno come protagonista Antonio Conte, la cui permanenza in nerazzurro è sempre in dubbio. Il contratto con il club di Zhang scade nel 2022

Sarà decisivo l’incontro con Steven Zhang, il cui ritorno a Milano sarebbe previsto per il fine di questa settimana, per avere maggiori certezze sul futuro di Antonio Conte. O meglio sulla permanenza o meno alla guida dei nerazzurri oltre la stagione che per il salentino si sta concludendo nel miglior modo possibile, ovvero con la conquista dello scudetto.

Conte nel mirino: “Via dall’Inter. Doveva puntare alla Champions”

La vittoria del tricolore sarebbe, ma diciamo anche è visto che per l’ufficialità manca ormai solo l’aritmetica, un traguardo importantissimo per l’Inter e lo stesso Conte, considerati le vicissitudini della stagione interista, vicissitudini ancora peraltro attuali. Non lo è invece per Pascal Vicedomini, intervenuto ieri al programma ‘Tiki Taka’ in onda ieri su ‘Italia 1’. Interpellato sul futuro di Conte, il produttore televisivo è andato all’attacco dicendo che “dovrebbe andar via perché per lui questo scudettino non sarebbe una vittoria, doveva puntare alla Champions“.