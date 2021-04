Lutto per Higuain: nella notte è defunta la madre Nancy a 64 anni, dopo aver lottato per quattro anni contro una grave forma di cancro

È un momento delicato per la famiglia Higuain. Nella notte, infatti, è venuta a mancare la madre Nancy Zacarias. La madre di Gonzalo, Nicolas, Federico e Lautaro è deceduta a 64 anni. La donna lottava contro una grave forma di cancro da oltre quattro anni e fu lei ad impedire al ‘Pipita’ di ritirarsi dal calcio, proprio perché voleva starle vicino. L’attaccante argentino, ora in forze nell’Inter Miami, in Italia ha vestito le maglie di Napoli e Juventus lasciando il segno del suo passaggio in Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Nei giorni scorsi, Higuain aveva dichiarato: “Preghiamo sempre per lei. È una guerriera, ma è un momento delicato”. I quattro figli ed il marito, Jorge ‘El Pipa’ Higuain, le sono sempre stati vicini in questi anni.