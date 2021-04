Nei prossimi giorni la Uefa dovrebbe comunicare la decisione: le rose in vista di Euro 2020 passeranno da 23 a 26 giocatori

Importante novità per Euro 2020. Quando ormai manca poco più di un mese dall’inizio della competizione, la Uefa dovrebbe annunciare un cambiamento per quanto riguarda la composizione delle rose delle varie squadre. Stando infatti a quanto riferito dal ‘Times’, nei prossimi giorni sarà ufficializzato l’allargamento delle rose da 23 a 26 giocatori. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Una decisione presa per andare incontro alle federazioni e fronteggiare i possibili focolai di Covid che potrebbero decimare le rose delle varie nazionali. Anche Roberto Mancini potrà dunque disporre di tre ulteriori rinforzi. Possibilità in più quindi per chi ancora non è matematicamente certo del posto.