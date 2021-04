Il top player della Roma parla a 360 gradi del suo lavoro e della sua passione, dando anche alcuni consigli ai videogiocatori

Sempre più importanza in questi anni sta rivestendo il mondo degli eSports, con tante società entrate ormai stabilmente nel mondo dei videogiochi con investimenti importanti e l’obiettivo di comporre squadre sempre più competitive. La Roma è da sempre una delle più attente in questo senso. A ‘videogiochi.com’ è intervenuto Stefan Slavkovic, in arte Kepa, top player dell’eTeam giallorosso su PES. Il Pro-player ufficiale dei capitolini, serbo classe ’94 si è raccontato in una lunga e interessante intervista spaziando dal suo mestiere, le passioni ai consigli per i videogiocatori e i suoi calciatori preferiti, con la coppia gol Dzeko-Mayoral.