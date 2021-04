Calciomercato Roma, Florenzi lascia il PSG | Ritorno dal Tottenham

Il PSG non avrebbe intenzione di esercitare il riscatto di Florenzi e dalla Spagna danno per scontata l’operazione

Il Paris Saint-Germain scenderà in campo contro il Manchester City, nelle semifinali di Champions League. Ma Leonardo sembra già proiettato verso la prossima stagione, nel quale dovrà rinforzare la rosa di Mauricio Pochettino, che potrebbe dire addio ad Alessandro Florenzi. Il terzino destro italiano è arrivato lo scorso anno a Parigi dalla Roma per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 9 milioni.

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il PSG non avrebbe intenzione di riscattare il cartellino di Florenzi. Come suo sostituto, il club parigino starebbe valutando il ritorno di Serge Aurier, attualmente al Tottenham. Gli Spurs sono disposti a trattare la cessione per circa 16 milioni di euro, visto che il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022.