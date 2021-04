Mentre il Napoli di Gattuso è impegnato nella lotta per la Champions League, Spalletti è il nome caldo per la panchina

Come anticipato ieri dalla nostra redazione, è Luciano Spalletti il prescelto del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. L’allenatore calabrese appare destinato a spostarsi a Firenze per guidare la Fiorentina di Rocco Commisso, ma in ogni caso lotterà fino alla fine per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. “Rinnovo del contratto a Gattuso? No, innanzitutto perché ha avuto un periodo lungo di sbandamento, sia tecnico tattico che comportamentale – le parole di Massimiliano Gallo, giornalista, a ‘Radio Punto Nuovo’ – E poi, credo ci sia una frattura insanabile con De Laurentiis. Gattuso ha certamente fatto un salto di qualità, ma Spalletti è di un’altra categoria“.

Mentre c’è chi vorrebbe Massimiliano Allegri, accostato alla panchina della Juventus per sostituire eventualmente Andrea Pirlo, al Napoli: “Auspico il meglio per il Napoli, farei un tentativo per Allegri. Vincere non è l’unica cosa che conta, ma mi fa piacere pensare ad un Napoli che possa divertire e regalare risultati”, le parole del giornalista Antonio Petrazzuolo all’emittente campana.