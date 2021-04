Il Milan vede a rischio la qualificazione in Champions e il futuro di Stefano Pioli potrebbe tornare in bilico per la prossima stagione









Un tracollo che preoccupa: il Milan si ritrova a dover lottare per conquistare quella zona Champions che fino a qualche settimana fa era data per scontata. Lo scorso 10 gennaio i rossoneri erano primi in classifica, con otto punti di vantaggio sul quinto posto. A distanza di quattro mesi la situazione è completamente cambiata: quinta posizione, a parità di punti con la Juventus e il Napoli, ma sotto per la differenza reti (in attesa dello scontro diretto con i bianconeri che renderà ‘utilizzabile’ la classifica avulsa). Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Una situazione che rimette in dubbio anche la posizione di Pioli: Calciomercato.it ha chiesto se senza qualificazione Champions il tecnico deve essere esonerato. La maggioranza si è schierata con il sì: il 59% ritiene l’esonero la risposta giusta del club ad un mancato piazzamento tra i primi quattro, contro il 41% che ritiene la scelta più giusta confermare il tecnico.