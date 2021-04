L’agente di Mike Maignan, portiere del Lille, commenta il possibile interessamento del Milan nei confronti del suo assistito

Il Milan deve fare i conti con la questione Donnarumma. Il rinnovo del portiere ancora non arriva, la Juventus resta alla finestra, e intanto la dirigenza rossonera si guarda intorno. Tra i nomi fatti per prendere eventualmente il posto dell’attuale estremo difensore rossonero c’è Mike Maignan, portiere del Lille. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Ne ha parlato a ‘Sky Sport’ anche il suo agente, Bruno Satin: “Maignan è un grande portiere. E’ l’erede di Lama che per lui è stato un esempio. Per il Milan sarebbe un’ottima scelta nel caso in cui Donnarumma non dovesse rinnovare”.

Il procuratore continua: “Mike è cresciuto nel vivaio del Psg ma nel Lille è cresciuto in tutti gli aspetti: è uno dei calciatori fondamentali della stagione della squadra”.