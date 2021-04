Dalla Germania sparano: diversi club internazionali si stanno muovendo per Robert Lewandowski. Le big a caccia di un bomber

43 gol in 37 partite stagionali: è questo il sontuoso biglietto da visita di Robert Lewandowski, centravanti polacco del Bayern Monaco che ha praticamente dominato l’ultimo anno e mezzo. L’ex Borussia Dortmund è l’autentica stella dei campioni d’Europa uscenti, nonché uno dei candidati più autorevoli per il Pallone d’oro, al netto di quanto accadrà al prossimo Europeo. Il classe 1988 è dal 2014 in Baviera, ma iniziano ad arrivare i primi spifferi importanti su un eventuale addio in estate. L’allarme arriva proprio dalla Germania, con ‘Sky Deutschland’ che evidenzia come diversi club europei di alto livello sarebbero interessati alle prestazioni del centravanti polacco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, tutti su Lewandowski: sogna anche la Juventus

L’emittente tedesca ha sottolineato come diversi club internazionali si stiano attivando per Robert Lewandowski, con tanto di contatti con l’agente del calciatore. Il Bayern Monaco dal canto suo è al corrente della situazione, e non intende privarsi del bomber che ha il contratto in scadenza nel 2023.

Siamo solo alle prime fasi di un’avvisaglia che potrebbe anche clamorosamente portare all’addio di Lewandowski che fa gola a tantissimi club di respiro internazionale. Le squadre attualmente a caccia di un nuovo numero nove infatti non mancano. Stando a quanto rivelato da ‘Fichajes.net’, in particolare di sarebbero due club inglesi ed uno di Serie A. In Premier ci pensano Tottenham e Manchester United con gli ‘Spurs’ alla ricerca di un erede di Harry Kane, e i ‘Red Devils’ invece che devono monitorare la situazione incerta di Cavani. Chiude il quadro la Juventus che ha bisogno di sostituire Paulo Dybala e che potrebbe anche adattarsi ad un eventuale coppia con Cristiano Ronaldo. La società di Agnelli vuole cambiare tante cose in rosa dopo un anno difficile e il polacco è un tassello che può riavvicinare il club alla Champions.