La Juventus deve affrontare la concorrenza del Bayern Monaco: i tedeschi sull’attaccante seguito anche dai bianconeri

La Juventus si trova a fare i conti con l’ostacolo Bayern Monaco. I tedeschi hanno messo nel mirino uno degli obiettivi per la prossima stagione dei bianconeri. Il nome è quello di Ousmane Dembele, in scadenza con il Barcellona nel 2022. Una situazione contrattuale che ha ingolosito la Juventus che starebbe lavorando per portarlo a Torino grazie tra un anno. Un piano che per realizzarsi dovrà superare più di un ostacolo.

Il primo è rappresentato dalla volontà del Barcellona: senza il rinnovo, i blaugrana sono pronti a cedere l’attaccante francese al giusto prezzo (circa 50 milioni di euro) già da questa estate. Anche la Juventus sarebbe interessata a questa ipotesi ma dovrebbe poi fare i conti con una concorrenza agguerrita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ritorno alla Juventus | Annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco su Dembele

Da tempo il calciatore transalpino è nel mirino del Manchester United, ma non solo. Secondo quanto affermato da Eduardo Inda a ‘El Chiringuito’, il Bayern Monaco sarebbe pronto a far partire l’assalto per Dembele. Il francese stuzzica i tedeschi per le sue caratteristiche tecniche: velocità e capacità di attaccare la profondità sono qualità apprezzate dal Bayern Monaco.

I bavaresi possono sfruttare i buoni rapporti che ci sono con il Barcellona, club con il quale hanno chiuso diversi affari negli ultimi anni. Un ostacolo quindi sulla strada della Juventus che vede in Dembele un possibile rinforzo. Per portarlo a Torino ci sarà però da battere un concorrente in più.