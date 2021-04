Il calciomercato Inter registra una frenata sul rinnovo di Handanovic, il suo futuro dipende da Zhang

Con metà scudetto già in tasca, l’Inter guarda al futuro dei campioni presenti in rosa. Il 36enne Samir Handanovic non ha fatto registrare la sua miglior stagione ma da tempo attende novità sul contratto in scadenza a giugno 2022. Proprio le prestazini altalenanti hanno imposto una riflessione alla dirigenza, che da tempo valuta i nomi per sostituirlo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, caccia al portiere | Gli scenari e il futuro di Handanovic

I ragionamenti sul rinnovo di Handanovic, riporta ‘Tuttosport’, saranno rinviati a fine anno in modo da valutarne il rendimento complessivo. Marotta e Ausilio, però, attendono indicazioni economiche da parte di Zhang. Qualora ci fosse la possibilità di prendere un altro portiere (anche solo un dodicesimo più competitivo di Radu e Padelli), si agirebbe in quella direzione. Per il dopo Handanovic resta comunque in pole il profilo di Musso dell’Udinese.