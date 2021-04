Calciomercato Genoa, nel mirino Messias e il ritorno di Kucka

Il Genoa di Ballardini sta lottando per la salvezza, ma nel frattempo guarda anche al futuro: occhi su Messias e Kucka

Il Genoa di Davide Ballardini, con la vittoria nel derby ligure contro una diretta concorrente alla salvezza come lo Spezia di Vincenzo Italiano, ha riportato un po’ di serenità. Adesso, la squadra rossoblu è quota 36 punti in classifica, cinque in più di Benevento, Cagliari e Torino (che deve recuperare il match contro la Lazio) appaiate al terzultimo posto. Nel frattempo, però, si pensa anche alla prossima stagione e a rinforzare la squadra. Per l’attacco, secondo il ‘Secolo XIX’, nel mirino è finito Junior Messias, protagonista di un’ottima annata con la maglia dl Crotone. E sempre dal fondo della classifica, potrebbe tornare a Genova Juraj Kucka, in uscita dal Parma che, insieme ai calabresi, sono sul fondo della graduatoria e attendono la matematica per il ritorno in Serie B.