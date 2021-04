Neymar rassicura i tifosi del Psg: il brasiliano sembra davvero ad un passo dal rinnovo del contratto. L’attuale accordo con i francesi scade il 30 giugno 2022

Come raccontato in serata, il Psg non ha mai smesso di sognare Lionel Messi. I francesi avrebbero offerto all’attaccante argentino un ricco contratto biennale, con opzione per il terzo. Nel frattempo il club, che domani giocherà la semifinale di Champions League contro il Manchester City, è alle prese con i rinnovi di Mbappe e Neymar, che hanno entrambi un contratto in scadenza il 30 giugno 2022.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Neymar ad un passo dal rinnovo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez: l’annuncio dell’agente

Leonardo, nelle scorse ore, si era detto fiducioso in merito al futuro dei due calciatori. Tra i due, però, quello che sembra davvero vicino alla firma è il brasiliano. L’ex Barcellona, intervistato alla vigilia della semifinale della competizione europea più importante, ha rassicurato i tifosi del club capitolino: “Stiamo trattando con il Paris, non c’è fretta – ammette ai microfoni di RMCSport – Tutto è quasi sistemato. Sono molto felice qui al PSG“.

Morale alle stelle – “Non credo sia cambiato il club, o che sia cambiato io. Ma lo spogliatoio, l’ambiente che ci circonda, ci rende sempre più felici”.

Lo stesso non si può dire per Mbappe, che continua ad essere attratto dal corteggiamento del Real Madrid, che ha individuato in lui l’erede perfetto di Cristiano Ronaldo, mai veramente sostituito dal giorno del suo addio.