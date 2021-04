Il Psg è intenzionato a mettere le mani su Lionel Messi. Dal Brasile arriva notizia di un’offerta irrinunciabile da parte dei francesi per l’argentino

Il futuro di Lionel Messi è tutto ancora da scrivere. A poche settimane dalla scadenza del contratto con il Barcellona, non è stato trovato un accordo per il prolungamento. E’ chiaro che non sono tantissime le squadre che possono permettersi di ingaggiare il campione argentino: nei mesi scorsi, come ben ricorderete, la ‘Pulce’ era accostata con insistenza all’Inter. Oggi l’ipotesi nerazzurra è praticamente impossibile. La crisi economica e l’incertezza societaria hanno tagliato fuori il club milanese dalla corsa al giocatore. Chi non ha mai smesso di sognare Messi è invece il Psg.

I francesi devono fare i conti con il possibile addio di Mbappe, sempre più attratto dalla sirene spagnole del Real Madrid e vogliono regalarsi un altro campione. Secondo quanto riportato a TNT Sports Brasil, dal giornalista Marcelo Bech, colui che diede la notizia del passaggio di Neymar al Psg, il club capitolino avrebbe pronta una nuova offerta imbattibile per Messi. Per l’argentino un contratto biennale con opzione per il terzo.