Il punto sulla panchina della Juventus. Andrea Pirlo a forte rischio esonero in caso di sconfitta contro l’Udinese. Per il prossimo anno si fa sempre il nome di Allegri

“La Juventus in questa corsa Champions non è messa benissimo, come il Milan. Meglio Napoli e Atalanta, con gli azzurri che hanno rimesso tutto a posto quando ha ritrovato i suoi uomini e la sua rosa”. Così Galeone sulla corsa Champions nell’intervento in diretta a ‘Radio Kiss Kiss’. A proposito di Juve, protagonista di questa corsa, l’ex tecnico si è sbilanciato circa il nome del prossimo allenatore, in sostanza del sostituto di Pirlo che potrebbe venir esonerato già in caso di ko con l’Udinese. Come traghettatore il suo attuale vice, Igor Tudor.

Nuovo allenatore della Juventus, Galeone fa il nome del ‘figlioccio’ Allegri e quindi rilancia l’indiscrezione del clamoroso ritorno in bianconero del tecnico livornese, sempre nel mirino della Roma e riaccostato in queste ore all’Inter, ma soprattutto ormai a spasso da quasi due anni: “Non so se sarà ancora Andrea Agnelli a chiamare Allegri. Se Pirlo dovesse perdere ad Udine a chi affideranno la squadra, a Ciccio Grabbi? Alla Juve non so chi deciderà il prossimo allenatore. Immagino Elkann, la proprietà. Può darsi anche che alla fine resti Agnelli, col quale Max Allegri ha un ottimo rapporto. La mia sensazione è che Allegri torni alla Juventus. Il suo silenzio e la sua voglia di rientrare mi fa credere che ci sia qualcosa di concreto. Allenerà, questo è certo. Ha qualcosa di importante tra le mani che non deve trapelare, questa è la mia sensazione”, ha concluso Galeone.