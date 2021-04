La giornata di Serie A proseguirà oggi pomeriggio con Torino-Napoli. Le probabili formazioni della sfida tra granata e azzurri

La 33/a giornata di Serie A si concluderà oggi con i posticipi del lunedì che vedranno impegnate prima Torino e Napoli, e a seguire Lazio e Milan. Doppio incrocio per la Champions, con gli azzurri di Gattuso che in trasferta hanno una ghiotta chance per approfittare del passo falso della Juventus maturato ieri. Di fronte però si ritroveranno un Toro a caccia di punti pesanti per la salvezza, in una battaglia per la sopravvivenza che si fa sempre più serrata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Lazio-Milan, le probabili formazioni: Pioli lancia Mandzukic

LEGGI ANCHE >>> CM.IT Torino-Napoli, Gattuso non rischia: un big verso la panchina

I padroni di casa ritrovano Sirigu tra i pali dopo il Covid con Izzo, Nkoulou e Bremer a comporre il terzetto difensivo. In mediana la certezza è Mandragora, mentre sulla trequarti ci sarà ancora Verdi alle spalle di Belotti e Sanabria. Il Napoli invece deve fare a meno dello squalificato Manolas, con Rrahmani pronto a rilevarne il posto in campo al fianco di Koulibaly. A sinistra il solito ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui dovrebbe vincerlo l’albanese, mentre la novità forte arriva in mediana dove Fabian Ruiz ha avvertito problemi alla schiena, a livello soltanto precauzionale dovrebbe essere gestito, come sottolineato anche ieri da Calciomercato.it. In attacco Gattuso lancia Osimhen al posto di Mertens. Confermato Politano a destra.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Murru; Verdi; Sanabria, Belotti. All. Nicola