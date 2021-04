Gabriele Gravina si schiera ancora contro la SuperLega: “Chi partecipa ad altri tornei verrà escluso”: la norma della Figc fortemente voluta dal presidente che ha anche parlato della questione pubblico negli stadi

Dopo il consiglio federale della Figc, il presidente Gabriele Gravina continua a parlare della questione SuperLega: “Quanto alla norma anti-SuperLega – ha dichiarato il numero uno della federazione -, chi ritiene di voler partecipare a una competizione non prevista e non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perderà l’affiliazione“. Sono avvisate, insomma, Juventus, Inter e Milan che solo una settimana avevano sposato il progetto della competizione elitaria europea assieme ad altri 9 grandi club. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, asse Torino-Madrid bollente: colpo da 70 milioni con scambio

SuperLega, Gravina contro i club fondatori: “Chi partecipa verrà escluso”

“Chi ha interpretato la SuperLega come un atto di semplice debolezza da parte di alcune società che vivono difficoltà economiche, sbaglia“, ha spiegato ancora Gravina. “Al momento non abbiamo notizia di chi sia rimasto e di chi è uscito – ha proseguito -. Questa norma verrà inserita nelle licenze nazionali e poi sarà incardinata nel codice di giustizia sportiva. Se entro la scadenza delle domande ai campionati nazionali qualcuno aderisce ad altri campionati di natura privata, è fuori”, ha concluso il presidente della Figc dopo le polemiche nate anche con l’Uefa e la Fifa da parte delle società, tra cui quelle della nostra Serie A.

LEGGI ANCHE >>>> Juventus, duro attacco a Ronaldo | “Inconcludente. Peso insopportabile”

La norma modifica l’articolo 16 delle Noif e prevede, appunto, che “Ai fini dell’iscrizione al campionato, la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazione private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Figc“. L’okay della federazione servirà anche per l’adesione a gare e tornei amichevoli.

Pubblico negli stadi, Gravina: “Abbiamo chiesto la riapertura per maggio”

A margine del Consiglio Federale, Gravina ha anche parlato della questione spinosa della riapertura degli stadi al pubblico: “Abbiamo presentato la richiesta alla sottosegretaria allo Sport Vezzali di apertura a una parte di pubblico per eventi importanti anche nei mesi di maggio come la Coppa Italia“, ha detto il presidente.