Serie A, Lazio-Milan 3-0: Pioli scivola al quinto posto

Tre punti fondamentali per la Lazio contro il Milan per la rincorsa alla qualificazione in Champions League

Si è conclusa la partita tra Lazio e Milan allo stadio Olimpico. Vittoria per i ragazzi di Simone Inzaghi, in ripresa dopo i cinque gol presi al Maradona contro il Napoli. I partenopei hanno battuto il Torino e messo pressione ai rossoneri che sono momentaneamente quinti, in attesa della partita con la Juventus del prossimo 9 maggio. Pessima la prestazione di Mario Mandzukic, sul quale Pioli ha puntato per affidare l’attacco della sua squadra. D’altra parte, la Lazio si è ben comportata e con una doppietta di Correa si è rilanciata nella corsa Champions, più entusiasmante che mai.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Sarri-Roma, previsto nuovo incontro: i dettagli

Ci sono infatti cinque squadre per tre posti, con due che resteranno per forza di cose scontente. Critiche accese per l’arbitraggio di Orsato per aver concesso il secondo gol a Correa. Nel finale spazio anche per il gol di Ciro Immobile: punteggio molto pesante per il Milan, che ha provato a riaprire il match dopo la seconda rete di Correa, ma non c’è riuscito nemmeno con il colpo di testa di Kessie che si è stampato sulla traversa al 90′. Con questo 3-0, la Lazio si porta a -5 dal quarto posto con una gara da recuperare. Il Milan per ora è quinto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Donnarumma-Maignan: parla Massara

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 79, Atalanta 68, Juventus 66, Napoli 66, Milan 66, Lazio* 61, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria 42, Verona 41, Udinese 39, Bologna 38, Genoa 36, Fiorentina 34, Spezia 33, Torino* 31, Cagliari 31, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18

* una partita in meno