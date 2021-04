Pagelle Torino-Napoli, i voti del primo tempo: Bakayoko si riscatta

Voti e tabellino del primo tempo di Torino-Napoli, il posticipo pomeridiano della 33esima giornata della Serie A TIM 2020/21

Napoli in grande spolvero al ‘Grande Torino’, con risultato positivo ma soprattutto un’altra prestazione scintillante dopo il 5-2 alla Lazio. Apre Bakayoko, parecchio in ombra negli ultimi mesi, con un missile da fuori che trafigge Sirigu. Poi una progressione devastante di Osimhen dopo un errore in disimpegno di Nkoulou, sempre in difficoltà in questo primo tempo, apre al raddoppio. Da segnalare anche un palo di Zielinski dal limite dell’area. Azzurri in controllo assoluto.

TORINO

Sirigu 5,5

Izzo 6

Nkoulou 4,5

Bremer 5,5

Singo 6

Rincon 5,5

Mandragora 5,5

Verdi 5

Ansaldi 5,5

Belotti 5,5

Sanabria 5

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 7

Rrahmani 6,5

Koulibaly 6,5

Hysaj 7

Demme 6,5

Bakayoko 7

Politano 6,5

Zielinski 6,5

Insigne 6

Osimhen 7